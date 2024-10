2,5 tys. zł kary za antenę. W tym przypadku będziesz musiał płacić

Budowa domu to proces pełen wyzwań, wymagający ścisłego przestrzegania przepisów. Prawo budowlane jest surowe, więc inwestorzy muszą uważać, by uniknąć wysokich kar za błahostki. To samo dotyczy osób chcących zmieniać już istniejące budynki – ostrzega Gadżetomania.