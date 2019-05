2,5 tys. etatów i "przyzwoite wynagrodzenia". Jest nowa ustawa weterynaryjna

Do nadzoru nad ubojniami i przetwórniami mięsa służby weterynaryjne nie będą już wyznaczać weterynarzy z prywatnej praktyki, lecz same będą ich zatrudniać.

Wiceszef resortu rolnictwa zapewnił że "pieniądze są w systemie", ale odmówił odpowiedzi na pytanie, ile wyniosą podwyżki dla weterynarzy i jaki będzie to stanowić koszt dla budżetu.

Podwyżki są kluczowym problemem polskiego systemu nadzoru, ponieważ z powodu za niskich płac co roku z Inspekcji Weterynaryjnej odchodzi ponad stu weterynarzy.

Ministerstwo Rolnictwa musiało działać szybko, ponieważ w kwietniu do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło pismo, w którym Amerykanie zagrozili wprowadzeniem embarga na polską wieprzowinę, jeśli nie zostanie zatrudnionych 50 dodatkowych lekarzy weterynarii.

Amerykanie zażądali, by weterynarze zostali zatrudnieni najpóźniej do 15 lipca, a do 8 maja chcieli informacji, jakie działania zamierzają podjąć polskie służby weterynaryjne.