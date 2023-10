3,5 dnia pracy, 3,5 dnia weekendu. Prezes JPMorgan Chase mówi o zbliżającej się rewolucji

W czasie dyskusji nad skróceniem tygodnia pracy do czterech dni przed szereg wyszedł prezes JPMorgan Chase. W rozmowie z Bloombergiem stwierdził, że już wkrótce standardem będzie 3,5-dniowy tydzień pracy. Przyczyni się do tego rozwój sztucznej inteligencji.

AI zmieni rynek pracy

Prezes holdingu finansowego nazwał AI "kluczową technologią dla przyszłego sukcesu naszej firmy". Podkreślił, że już dziś JPMorgan Chase wykorzystuje ją do: opracowywania nowych produktów , zwiększania zaangażowania klientów , poprawie produktywności i usprawniania zarządzania ryzykiem.

W niedawnym liście do akcjonariuszy szef firmy poświęcił sporo miejsca opisaniu AI. Stwierdził, że JPMorgan już dziś wykorzystuje sztuczną inteligencję, by usprawnić pracę, co – jak stwierdził – jest "absolutną koniecznością".