300 plus. Pieniądze trafią na konto najwcześniej pod koniec września

Rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24.) mogą w tym roku składać wnioski świadczenie w ramach programu Dobry Start. Wypłata ma być jednorazowa, a program obejmuje wsparciem 4,6 miliona uczniów.

- Cały czas powtarzamy, że 1 lipca startuje składanie wniosków online o świadczenie Rodzina 500 plus w nowej odsłonie, czyli obejmujące każde dziecko do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie i pieczy zastępczej. Pragnę jednak przypomnieć i mocno podkreślić, że również od 1 lipca można składać za pośrednictwem internetu wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną. I podobnie jak w przypadku 500 plus, wnioski drogą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.