5 rad dotyczących kariery, których nikt nigdy ci nie powiedział

Dlatego postanowiliśmy zebrać kilka rad dotyczących kariery, o których mogłeś jeszcze nie wiedzieć. Postaramy się omijać drażliwe stwierdzenia jak np. „podążaj za swoją pasją!” Powszechnie wiadomo, że dość trudno to pogodzić z życiem zawodowy, a udaje się naprawdę nielicznym.

Rady mogą posłużyć dopiero szukającym swojej pierwszej pracy. Mogą tez okazać się przydatne dla tych, którzy pracują już długimi latami.

1. Dobre wykonywanie obowiązków to za mało. Oczywiście, bycie doskonałym w swojej pracy to pewny sposób na robienie postępów, jednak na co zwraca uwagę Victor Wong, dyrektor generalny PaperG na łamach inc.com „stanie się dyrektorem, partnerem lub kierownikiem wyższego szczebla z odpowiedzialnością na poziomie rachunku zysków i strat wymaga całkowicie oddzielnego zestawu umiejętności od stanowisk początkowych i średnich”.

Jakich? Trzeba potrafić dostarczać firmie wartości, które nie zostały zaplanowane i rozpoznane. Słowem wypadałoby być wizjonerem. Pracowitość może nie pomóc.

2. Dokładnie poznaj miejsce gdzie chcesz rozwijać karierę. Abstrakcyjne myślenie o biurze, firmie, kolegach, warunkach pracy może nie pomóc. Najlepiej zobaczyć to na własne oczy. jak wspomina również w inc.com Alek Mirkovich, założyciel campayn.com, kiedyś chciał zostać kontrolerem ruchu lotniczego.

Naprawdę myślał, że to świetny pomysł. Zarzucił go dopiero, gdy wybrał się z wizytą na wieże kontroli lotów. "Każdy facet był łysy! Zabawa z symulatorem jest fajna, ale najwyraźniej prawdziwa jest stresująca. W ciągu 30 sekund wiedziałem, że nie będę się na to pisał - wspomina.

3. Dowiedz się wszystkiego co możliwe o twoim przyszłym szefie. Dobry szef może sprawić, że dobra praca staje się niesamowita przygodą. Zły szef może z kolei wypełniać każde zadanie stresem po brzegi.

Przyjrzyj się strukturze przywództwa w firmie, zanim zdecydujesz się w niej pracować. Nie tylko będziesz szczęśliwszy, ale możesz być zdrowszy. Badanie Journal of Occupational and Environmental Medicine wykazało, że pracownicy, którzy nie lubią swoich szefów, są o 60 proc. bardziej narażeni na atak serca.

4. Kasa to nie wszystko. Brzmi jak banał, ale jak często jest pomijane przy rozważaniach na temat pracy. Eksperci z Journal of Occupational and Environmental Medicine twierdzą, że wybierając dobrze jest pomyśleć o czymś więcej niż tylko o tym, jaka będzie wypłata. Często wspaniała atmosfera czy innowacyjny kierunek mogą dać więcej w bidowaniu lepszej przyszłości, niż wysoka pensja.

5. Nie spoczywaj na laurach i rozglądaj się. Zawsze się rozglądaj. Co może zaskakiwać, ale eksperci radzą szukać pracy, nawet jeśli jesteśmy w 100 proc. zadowoleni z tej, którą wykonujemy. Pomóc mogą w tym media społecznościowe. taki np. LinkedIn ma ponad 300 milionów użytkowników, którzy w znacznej liczbie przynajmniej raz w tygodniu odwiedzają ten serwis.

Zatem publikuj, dyskutuj, podglądaj. Możesz też w inny sposób śledzić wydarzenia u konkurencji. Najważniejsze jednak to mieć na uwadze prosty fakt. Nic w życiu zawodowym nie jest trwałe. Lepiej więc być tym, który się zwalnia , niż jest zwalniany.

