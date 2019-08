500+ dla niepełnosprawnych. Zapomnisz o warunku, to ZUS zaoszczędzi

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska wystosowała apel do ludzi, którzy składają wnioski o 500 + dla niepełnosprawnych. Trzeba pamiętać: świadczenie należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bez tego ZUS skieruje na badania przez lekarza orzecznika ZUS. Świadczenia nie wypłaci, póki nie będzie odpowiedniego orzeczenia.

Rozpatrywanie wniosków zacznie się 1 października. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy, ZUS będzie miał 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia. Później czas ten się skróci do 30 dni. Czas liczony jest od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Dodatkowe warunki dla niepełnosprawnych to zamieszkiwanie na terytorium Polski i brak świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. A jeśli już takie są, to ich suma nie powinna przekraczać 1,6 tys. zł.

Osoby z orzeczeniem o "tylko" znacznym stopniu niepełnosprawności (a nie o niezdolności do samodzielnej egzystencji) nie są uprawnione do świadczenia.

470 tys. emerytów

- Nie będzie miała znaczenia data wydania orzeczenia, pod warunkiem że lekarz orzecznik stwierdzi, iż w miesiącu złożenia wniosku osoba była już niezdolna do samodzielnej egzystencji - wyjaśniła szefowa ZUS. Właściwe orzeczenie muszą mieć też osoby po 75. roku życia, którym z racji wieku automatycznie przyznano dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty.

- Z naszych analiz wynika, że ok. 470 tys. osób pobierających dodatek pielęgnacyjny z racji wieku spełnia kryterium dochodowe. Jednak aby uzyskać nowe świadczenie, będą one musiały mieć orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji - wskazała.