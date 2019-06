wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 8 minut temu

500+ może trafić do ciebie szybciej niż myślisz. Minister wskazuje najszybsza ścieżkę

Już od poniedziałku rządowy okręt flagowy "Rodzina 500 plus" wypływa na szersze wody. Świadczenie będzie przysługiwało już na każde dziecko do 18. roku życia. Również 1 lipca wystartuje machina akceptowania wniosków. Jak najszybciej to załatwić?

