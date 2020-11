Adam Hofman i jego marketingowe "imperium". Były rzecznik PiS przebojem wszedł do biznesu

Adam Hofman zna się z Romanem Giertychem z polityki. Gdy ten drugi był wicepremierem w rządzie PiS, ten pierwszy kierował młodzieżówką PiS. Łączy ich zresztą więcej - obaj z polityki przeszli do świata biznesu. Obaj też wśród klientów mają też milionera Leszka Czarneckiego, jednego z najbogatszych Polaków.

Hofman przyznaje, że Czarneckiemu służył radami. Radził mu też zatrudnić Krupińskiego, byłego prezesa PZU. Bo, jak mówi, Czarnecki szukał eksperta "z drugiej strony". A TVN24? "To był pomysł Czarneckiego, nie nasz" - pisze w oświadczeniu Hofman.

Pisząc "my", Hofman ma na myśli agencję R4S, którą założył pięć lat temu. To jej poświęcił się po spektakularnym zakończeniu kariery politycznej.

Taśmy Leszka Czarneckiego. "Wygląda to wszystko bardzo kiepsko"

Kaczyński powiedział: "nie ma przebacz"

Jesień 2014 roku. Dziennik "Fakt" donosi, że trzech posłów PiS, w tym Adam Hofman, polecieli tanim liniami do Hiszpanii. Wątków "afery madryckiej" jest sporo. Podróż była opłacana z sejmowych pieniędzy - posłowie wzięli kilkanaście tysięcy na jazdę do Madrytu, ale samochodami.

Na domiar złego, do mediów trafiają nagrania żon polityków, które miały awanturować się w samolocie.

Metamorfoza

Dla Hofmana to cios. Przez większość zawodowego życia był związany z PiS, zajmował również eksponowane stanowisko rzecznika partii. Na pewien czas znika z życia publicznego, w wyborach z 2015 r. nie startuje.

Tuż przed nimi wybiera inną ścieżkę zawodową - zakłada agencję PR R4S. To skrót od "Relations for Solutions", czyli "relacje dla rozwiązań". Firma ma pomagać zmieniać wizerunek. Najpierw jednak Hofman zmienia swój własny image.

"Spektakularna metamorfoza! Odmienił swoje życie, ale też powierzchowność. Adam Hofman wygląda niczym model" - to cytat z "Faktu" z początku 2016. Dziennikarze gazety, która przypieczętowała jego polityczny koniec, dwa lata później są wyraźnie pod wrażeniem.

Firma

Zwiększyły się jednak koszty - i to o ok. 80 proc. Zysk netto w tym roku zmalał do 2,62 mln zł.