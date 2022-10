Adam Niedzielski daje słowo. "Pacjenci nie będą marznąć"

- Tak jak wykorzystanie szkół i dzieci do bieżącej walki politycznej byłoby skandaliczne, tak samo skandaliczne byłoby wykorzystanie do niej szpitali - powiedział Adam Niedzielski w rozmowie dla Wirtualnej Polski. Szef resortu nie wyobraża sobie, aby oszczędności dotyczyły w jakikolwiek sposób ochronę zdrowia w Polsce. - To dla państwa, ale i dla samorządów obszary krytyczne i muszą być szczególnie chronione - podsumował Niedzielski.