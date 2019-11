Akcyza w górę, a Polska podzielona. Północ kraju zapłaci więcej, Wschód... będzie pędzić więcej

Nie ma zmiłuj, używki będą droższe. Rząd chce, by akcyza na alkohol wzrosła o 10 procent. I to już od 1 stycznia 2020 roku. Półlitrowa puszka zwykłego piwa podrożeje średnio o około 6 groszy.

Jest jednak spore "ale". Nie wszyscy odczują zmiany. - Dla naszego regionu cena wódki w sklepie jest neutralna, panie premierze! - śmieje się w mediach społecznościowych Cezary Kaźmierczak, szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. A mówiąc o "naszym regionie", ma w zasadzie na myśli Podlasie i całą ścianę wschodnią Polski. Tam sporej części alkoholi nie kupuje się w sklepach. Po prostu się go pędzi w domu. W myśl zasady, że w tej części kraju "tylko czas nie pędzi".

I w rozmowie z money.pl kilka miesięcy temu przypominał sobie nawet sytuację, gdy samogon stanął na stołach podczas imprezy organizowanej przez jeden z lokalnych samorządów. Nikogo to nie dziwiło. Opowiadał też, że temat własnoręcznie produkowanych alkoholi pojawił się nawet podczas oficjalnych międzynarodowych wizyt (również na szczeblu lokalnym). - My robimy tak, wy robicie tak, dajcie przepisy - mówili wprost przyjezdni. A "nasi" dawali przepisy.

Wschód pije swoje

Akcyza z założenia jest nakładana w celu ograniczenia spożycia alkoholu i papierosów. Statystyki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazują, że Polacy piją dużo. Co ciekawe - nie w każdym województwie wydaje się tyle samo na alkohol. Na podstawie danych PARPA stworzyliśmy alkoholową mapę Polski.

I spożycie poza systemem widać doskonale w przeanalizowanych statystykach. Na wschodzie Polski wydaje się w ciągu roku mniej na alkohol niż na zachodzie kraju. I to średnio o kilkaset złotych. To równowartość mniej więcej 15-20 butelek sklepowego trunku. Tu jednak pije się swoje.

Tymczasem zupełnie po drugiej stronie jest południowy wschód kraju. Tu na alkohol przeznacza się niewiele ponad 700 zł rocznie. To równowartość około 25 butelek wódki. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika jednak, że różnice w spożyciu nie są znaczne. A to oznacza, że zaoszczędzona kwota jest właśnie miarą "bimbrownictwa".

W skali całego kraju nielegalny alkohol ma stanowić około 3 mln litrów. To 6 mln butelek o wartości około 150 mln zł.

Pieniądze przelane w alkohol

Nieco inaczej wygląda alkoholowa mapa Polski, gdy pod uwagę weźmiemy tylko wydatki wszystkich mieszkańców. Wtedy to mieszkańcy województwa mazowieckiego na alkohol wydają najwięcej w skali kraju. W ciągu roku w butelkach zostawili 5 mld 880 mln zł. 2 mld zł powędrowały na piwo. To około miliarda butelek i puszek, w sumie prawie 500 mln litrów "złotego" napoju. To ponad 15 tys. w całości opróżnionych cystern.