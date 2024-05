Alarmująca ocena dla Polski wciąż aktualna? Kluczowe raporty "na dniach"

Prz, 21, 1-9 42 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

1 Serce króla – kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. 2 Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. 3 Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. 4 Wyniosłe oczy i harde serce – [ta] lampa występnych jest grzechem. 5 Zamiary pracowitego [prowadzą] do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty. 6 Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci . 7 Przemoc złoczyńców ich porywa, bo nie chcą przestrzegać Prawa . 8 Kręta jest droga przestępcy, postępowanie czystego jest prawe. 9 Lepiej mieszkać w kącie dachu niż z żoną swarliwą we wspólnym domu.