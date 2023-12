Aldi podnosi pensje kasjerom i pracownikom magazynów. Zmiany od nowego roku

Zarząd oraz dyrekcja sieci handlowej Aldi podjęli wspólnie decyzję o wzroście wynagrodzeń od stycznia 2024 r. – informuje bankier.pl. Podwyżki obejmą pracowników sklepów oraz magazynów sieci, jak i zatrudnionych w dziale technicznym, na stanowiskach operatorów wózków widłowych oraz magazynierów w mroźni.

Stale obserwujemy rynek pracy oraz stawki obowiązujące w naszej branży i co roku oferujemy pracownikom podwyżki wynagrodzeń, zwiększając naszą konkurencyjność na rynku – tłumaczy Anna Goleniowska, cytowana przez serwis.

Oto zarobki w Aldi

I tak od stycznia początkujący sprzedawca może liczyć na zarobki rzędu od 4910 zł do 5260 zł brutto. To wzrost nawet od 1050 zł. Z kolei sprzedawca z dwuletnim doświadczeniem zarobi od 5310 do 5660 zł brutto.

Wzrosną też pensje kierowników. Początkujący zastępca może liczyć na wynagrodzenie rzędu od 5660 zł do 6060 zł brutto, a po trzech latach – od 6610 zł do 7010 zł brutto. Początkujący kierownik otrzyma od 7060 zł do 7660 zł brutto, natomiast posiadający kilkuletnie doświadczenie – od 7960 zł do 8560 zł.

Podwyżki dostaną też pracownicy Centrów Dystrybucyjnych. Początkujący magazynier od stycznia zarobi 4910 zł brutto, a po dwóch latach pracy – 5510 zł brutto. Początkujący pracownicy działu technicznego, magazynierzy w mroźni oraz operatorzy wózków widłowych mogą zarobić 5260 zł brutto, a po dwóch latach pracy nawet 5860 zł brutto – wymienia bankier.pl.

Sieć handlowa Aldi zatrudnia łącznie ponad 4,6 tys. pracowników.

Inne sieci też podnoszą wynagrodzenia

Wcześniej o podwyżce wynagrodzeń poinformowała Biedronka. Zwiększenie płac będzie wynosiło od 650 do 900 zł brutto, a sieć przeznaczy na ten cel 600 mln zł.

Lidl z kolei podwyższy pensje średnio o kwotę od 300 zł do 500 zł. Planuje też zwiększyć zatrudnienie o ok. 600 osób. Na oba te cele przeznaczy ok. 240 mln zł.

