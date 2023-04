Amerykański gigant spożywczy myśli o Europie. Przymierza się do wejścia na polski rynek

Todo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jedyny pozytyw z 7/11 w Stanach, to ze sa otwarci 24/7. Przynajmniej w NY. I musze dodac ze przynajmniej w NY , 90% 7/11 prowadza hindusi. No i jest roznica miedzy 7/11 w Miami a 7/11 w NY . W NY jest duza wiekszy wybor kawy czesto 6-7 gatunkow kawy , z 10 gatunkow mleka i śmietanek. Samej IceTea z dystrybytora jest z 8 gatunkow. W Miami dwa rodzaje kawy, no i czasami ciezko sie dogadac po angielsku 🤣🤣 Za to zamiast chicken wings lub pizzy jak w NY sa jakies latynoskie paluszki nabijane serem. To samo na Yucatanie, coraz wiecej 7/11. A w Playa na Av 5 , co druga przecznica to 7/11, Ja Osobiscie wole ich meksykanki odpowiednik OXXO.