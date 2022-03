Anonymous w akcji. Cybernetyczni partyzanci zhakowali drukarki w Rosji

Hakerzy z Anonymous włamali się do tysięcy drukarek w Rosji. Kolektyw wykorzystał do wydrukowania tekstów informujących o kłamstwach rosyjskiej propagandy dotyczących wojny w Ukrainie i sposobów omijania blokad internetu stosowanych przez Kreml. Hakerzy chcą ułatwić Rosjanom dostęp do prawdziwych mediów.