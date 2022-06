Arabia Saudyjska wybuduje na pustyni horyzontalne wieżowce. Mogą być długie jak Warszawa

Budowa megamiasta Neom, a w jego ramach The Line, to pomysł księcia i następcy tronu Muhammada ibn Salmana. 36-letni władca Królestwa Arabii Saudyjskiej chce stworzyć miasto w pełni zautomatyzowane, bez samochodów, bez ulic i bezemisyjne. Jak chce to osiągnąć? Dzięki latającym taksówkom i energii słonecznej. Milionom mieszkańców i turystów świecić ma tam wieczorami sztuczny księżyc, w planach jest posadzenie 100 milionów drzew. To jednak nie wszystko.