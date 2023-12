Nie chcą budować z Putinem. Arktyczny problem Rosji

Udziałowcy odmawiają finansowania

Arctic LNG-2 to projekt kontrolowany przez rosyjską spółkę Novatek. Jego zagraniczni udziałowcy, wśród których znajdują się francuski TotalEnergies, chińskie CNPC i CNOOC oraz japońskie konsorcjum Mitsui i JOGMEC, ogłosili siłę wyższą w odniesieniu do swojego udziału w projekcie. Jak informuje rosyjski Kommersant, powołując się na własne źródła, oznacza to, że udziałowcy odmawiają finansowania projektu i realizacji kontraktów gazowych – pisze UNIAN.