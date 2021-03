AstraZeneca odpowiada krytykom. "Nie odkryto zwiększonego ryzyka"

Rrrrr 3 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Kto ma własny rozum to wie że to wszystko rozgrywki firm farmaceutycznych o czy mówi zresztą rząd. To nie jest tak że po Astrze jest się ciężko chorym a po innych jest cacy. Moja sąsiadka miała temperaturę po Pfizerze przez tydzień, a koleżanka po Astrze zero objawów tak więc każda szczepionka może dawać działania niepożądane a ludzie którzy myślą że jak wybiorą sobie jakąś konkretną to będzie dla nich dobrze to są w błędzie, nikt nie wie jak organizm zareaguje.