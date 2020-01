Atak USA na Iran. Sikorski komentuje: "bardzo niebezpieczna mieszanka". Ma apel do rządu

- To bardzo poważna sytuacja, bo Iran i USA są od dawna w stanie napięcia na granicy konfliktu zbrojnego. A desperackie reżimy podejmują desperackie decyzje – powiedział były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Skomentował w ten sposób możliwe ruchy Iranu po tym, jak USA zabiły dowódcę sił Al Kuds Kasema Sulejmaniego.

Jak już informowaliśmy, w w czwartek późnym wieczorem rakiety spadły na konwój samochodów należących do milicji w rejonie terminala towarowego lotniska w Bagdadzie.

Było to dokładnie w momencie, gdy Abu Mahdi Al-Muhandis przybył na lotnisko, by powitać generała Sulejmaniego. Atak miał nastąpić tuż po przywitaniu się, gdy obaj wsiedli już do samochodu.

Pentagon potwierdził, że gen. Kasem Sulejmani został zabity przez siły USA na polecenie prezydenta Donalda Trumpa.

Światowe media ostrzegają, że ten atak spowoduje kategoryczny odwet ze strony Iranu i może stać się punktem zwrotnym w sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Atak USA na Iran. Ceny ropy naftowej idą w górę

Podobne obawy ma były szef polskiej dyplomacji Radek Sikorski.

- Kombinacja sankcji i upadku gospodarczego Iranu, jak również strach przed upadkiem reżimu, którego liderzy nie mogą liczyć na to, że przeżyją pod inną władzą – to bardzo niebezpieczna mieszanka – powiedział Sikorski w rozmowie z money.pl i dodał, że reżim w tak wielkim poczuciu zagrożenia może chwytać się każdego sposobu, by przeżyć oraz pokazać, że nie da się zastraszyć.

Sikorski przypomniał, że do tej pory to Iran prowokował ryzykowne zachowania. Wiosną 2019 r. zaatakował amerykańskie tankowce, w czerwcu zestrzelił amerykańskiego drona, a we wrześniu drony zaatakowały rafinerie należące do głównego sprzymierzeńca USA w regionie, czyli Arabii Saudyjskiej.

Jaki może być dalszy rozwój wydarzeń? Sikorski bierze pod uwagę najczarniejsze scenariusze.

- Iran od 20 lat ma scenariusz wojny asymetrycznej z USA – powiedział. I nie ma pewności, czy jej sceną będzie tylko Bliski Wschód.

Sikorski ma nadzieję, że polskie władze nie będą się angażowały w ten spór.

- Gdybym mógł coś naszemu rządowi poradzić, to aby trzymał się od tego daleko, bo nie mamy żadnego interesu w konflikcie bliskowschodnim - dodał.

