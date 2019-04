Autostrada A1 do rozbudowy. Trzy pasy ruchu w obie strony

Jak podkreślają drogowcy, droga od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska to najdłuższy odcinek realizacyjny na terenie województwa łódzkiego, który liczy ponad 24 kilometry, a koszt jego budowy wynosi 857 milionów złotych. To też ostatni odcinek na całym brakującym odcinku A1, na którym nie toczyły się jeszcze prace budowlane.