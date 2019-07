Będą dopłaty do elektrycznych samochodów. "To pozorne wsparcie"

Projkt rozporządzenia w poniedziałek ministerstwo skierowało do konsultacji publicznych.

Dopłatę do nowego samochodu elektrycznego lub zasilanego wodorem będzie mogła dostać wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Warunkiem otrzymania dopłaty ,ma być użytkowanie samochodu przez co najmniej rok od zakupu, a w czasie tego roku ma być on zarejestrowany i dopuszczony do ruchu w Polsce.