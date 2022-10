Będzie fundusz ratunkowy dla parafii, których nie stać na rachunki

Staś 67 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Od lat nie daję na tacę i nie przyjmuję księdza w domu !!! Idąc do kościoła doskonale wiem że msze odprawia ksiądz-gej, spowiada ksiądz-gej, komunię do ust, gołą ręką włoży ksiądz-homo. Media, dziennikarze piszą że 80 % księży to osoby homoseksualne. Dziennikarze doskonale wiedzą o czym piszą. Pozostali się do tego nie przyznają, ale, każdy kto ukończy seminarium duchowne jest doświadczonym, z duża praktyką, gejem. Ciekawostką jest że sakrament małżeństwa normalnym Młodym Parom też udzielają księża-homo. To takie urocze i niezapomniane. Po prostu innych prawie nie ma. Ale, czy orientacja gejowska prawie wszystkich księży ma jakiekolwiek znaczenie ?