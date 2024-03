"Będziemy za to umierać". Jest deklaracja Szymona Hołowni

- Powiedzieliśmy: uwolnimy was z tego parapodatku, który został wam nałożony na szyję i zadusił dziesiątki tysięcy polskich jednoosobowych działalności gospodarczych, małych i średnich firm. To jest coś, co chcemy jasno położyć na stole. Nie po to, by rozbijać koalicję. My chcemy, żeby ta koalicja działała, nie chcemy, żeby były w niej rozłamy, które mogą doprowadzić do jej rozpadu. Chwianie koalicją, doprowadzanie do tego, że jesteśmy podzieleni, jest robotą, która szkodzi Polsce i doprowadza do tego, że PiS zaciera ręce, a nie jeden czy drugi po demokratycznej stronie - ocenia Hołownia.