Belgia chce podnieść podatki i wydłużyć wiek emerytalny. "To nigdy nie przejdzie"

Wyższe podatki, praca przez co najmniej 30 lat i koniec emerytalnych przywilejów urzędniczych, to ostatnie propozycje premiera Belgii Aleksandra De Croo, które przedstawił członkom swojego gabinetu. Współrządzący socjaliści, jak relacjonują media, nie zgadzają się na realizacje tych pomysłów i mówią: to nigdy nie przejdzie.