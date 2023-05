Belka o Konfederacji. "Kuszą wyborców prostym przekazem. Jest drugie dno"

– Konfederacja uwodzi wyborców prostym przekazem o wolności gospodarczej. Na drugi plan schodzą poglądy liderów tej partii, jak Sławomira Mentzena, pod którymi młodzi ludzie, zwolennicy tej partii, nigdy by się nie podpisali – powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Marek Belka, były premier, były szef NBP, obecnie europoseł. – Swoją drogą ciekawe, że ostatnio także wypowiedzi Szymona Hołowni, lidera Polski 2050, zmierzają w tym kierunku. Wyborcy mają wybór. Uważam, że polityka społeczna polega na zapewnieniu minimalnego dochodu. Pieniądze powinny być jednak przede wszystkim przeznaczone na rozwój państwa dobrobytu: dobrych szkół, żłobków. A świadczenia powinny być według zdrowych zasad indeksowane. Płaca minimalna powinna być zrelacjonowana na sztywno do płacy średniej lub do mediany. PiS woli wmawiać ludziom, że to są prezenty, wydawane niemalże z kasy partyjnej – zauważa Belka.