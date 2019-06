Ben&Jerry's poparł paradę równości. Burza w sieci, groźby bojkotu

24 godziny od opublikowania posta, na facebookowym profilu marki uzbierało się już 1000 komentarzy.

"W Ben&Jerry's wierzymy, że każda miłość powinna być równa w obliczu prawa. Tym hasłem, razem z Miłość nie wyklucza oficjalnie potwierdzamy naszą obecność na tegorocznej Paradzie Równości w Warszawie!" - czytamy.

To, w połączeniu z tęczowym napisem na grafice wystarczyło, by wzbudzić mnóstwo emocji wśród komentujących.

"Więcej nie kupię. Dzięki za wiadomość, Ikea i H&M też już pożegnaliśmy za wspieranie dewiacji umysłowej" - to tylko jeden z komentarzy, autorstwa Damiana.

Nawiązuje on do dwóch innych kampanii, o których głośno było w ostatnich dniach H&M na przykład wypuścił kolekcję ubrań pod hasłem "Love for all", mającą wspierać społeczności LGBT. Ikea z kolei swoją kultową niebieską torbę zamieniła na kolory tęczy.

Teraz ich śladem idzie Ben&Jerry's. Firma nie przejmuje się negatywnymi wpisami, ironicznie odpowiadający wszystkim, którzy zapowiadają bojkot marki.

Wśród komentujących jednak nie brakuje takich, którym podejście firmy się podoba.

"Nie kupowałam do tej pory, teraz zacznę", "Szok! Wczoraj kupiłam wasze lody... A po tej informacji kupię jeszcze więcej", "tak to szkoda mi hajsu na wasze lody ale za taką akcję to kupię cały zapas" - to tylko niektóre z wpisów, popierających akcję.

Ben&Jerry's to marka lodów, której właścicielem jest międzynarodowy koncern Unilever. Kultowe na zachodzie słodkości weszły do Polski w 2017 roku i należą do segmentu superpremium. Ich cena jest więc nieco wyższa niż średnie ceny konkurentów.

Marka od lat angażuje się w działania popierające i wspierające środowiska LGBT, w tym stowarzyszenie "Miłość nie wyklucza". W ubiegłym roku również współpracowała z organizatorami Parady Równości. Angażowała się również w przywrócenie tęczy na Placu Zbawiciela.

