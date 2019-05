BGK zarejestrował Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza

– Byliśmy w kontakcie ze wszystkimi państwami, a na stałe w zespole roboczym pracowali przedstawiciele ośmiu państw. Wynegocjowanie strategii i ram prawnych tego typu funduszu zajmuje zazwyczaj 20–30 miesięcy. My dokonaliśmy tego w zaledwie kilka miesięcy. To duże osiągnięcie na skalę europejską, a nawet światową – dodaje szefowa BGK.

Nowo powstały fundusz jest otwarty na kolejne kraje Trójmorza. Każdy kraj będzie miał zapewniony status tzw. general partner (komplementariusz). We władzach funduszu znajdują się obecnie przedstawiciele instytucji rozwoju z Polski, Rumunii i Czech.

Fundusz Trójmorza ma charakter komercyjny i będzie działał na zasadach rynkowych. – Zgodnie z zasadami powoływania funduszy inwestycyjnych wybraliśmy już niezależnego zarządzającego i depozytariusza, ale ze względu na kwestie proceduralne będziemy mogli powiedzieć, jakie to instytucje, dopiero za kilka dni. Będzie to jedna z największych grup kapitałowych na świecie – mówi Daszyńska-Muzyczka.

Zasoby funduszu będą pochodziły z różnych źródeł. Instytucje tworzące go złożyły zobowiązania inwestycyjne na różnych poziomach, a łączna kwota przekracza 500 mln euro.

– Zależało nam, by jak najszybciej uruchomić fundusz, by pozyskiwać dodatkowych inwestorów i kapitał. Inwestorów będziemy szukać wśród np. zagranicznych funduszy emerytalnych, private equity, inwestorów prywatnych. Jesteśmy na początku drogi, zakładana wielkość funduszu to 3–5 mld euro – informuje prezes BGK.