Są najnowsze dane o bilansie płatniczym. Dodatnie saldo trzeci miesiąc z rzędu

Pozytywne saldo obrotów trzeci miesiąc z rzędu

W marcu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 140,8 mld zł, co oznacza wzrost o 17,1 mld zł (tj. o 13,8 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do marca 2022 r. zmniejszyła się o 6,4 mld zł (tj. o 4,4 proc.) i osiągnęła poziom 138 mld zł.