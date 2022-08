Bill Gates mówi, gdzie powinni pracować ludzie z wysokim IQ

Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, miliarder i filantrop chce, aby ludzie z wysokim IQ zaczynali karierę w firmach, które są przyjazne klimatowi. To przeciwwaga do Wall Street, która jako centrum finansjery od dekad jest magnesem dla młodych i inteligentnych ludzi. W ten sposób Gates nawiązał do swojego funduszu Breakthrough Energy, który za cel obrał sobie poprawę globalnego klimatu. Odezwę tę wystosował podczas branżowej imprezy, którą relacjonowała CNBC.