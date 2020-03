Bloki tylko w miastach, domy tylko na wsiach? To już nieprawda, wszystko się miesza

Co więcej, deweloperzy coraz częściej budują bloki mieszkalne w podmiejskich wsiach . Dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, w których częściach Polski są budowane wyłącznie domy jednorodzinne. Takich lokalizacji jest mniej, niż można by sądzić.

Jak nietrudno zauważyć, na mapie przeważa kolor ciemnozielony. Oznacza on, że domy jednorodzinne stanowiły co najmniej 92 proc. budynków mieszkalnych z nowymi pozwoleniami. Przez pięć lat (2015 r. - 2019 r.), z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na terenie 279 polskich powiatów i miast na prawach powiatu. Można jednak wskazać znacznie mniej powiatów, w których osoby budujące domy jednorodzinne otrzymały około 100 proc. wszystkich nowych pozwoleń. Opisywana sytuacja dotyczyła wyłącznie 48 powiatów. Tam oprócz osób prywatnych nie było praktycznie żadnych innych inwestorów mieszkaniowych (deweloperów, TBS-ów, spółdzielni, a nawet samorządów). Wynika to między innymi z faktu, że na obszarach wiejskich potrzeba mało mieszkań komunalnych i socjalnych.