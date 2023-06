Bloomberg: "Cyfrowe zombie" już są w naszych domach. Czekają tylko na znak

hehe 21 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

" I nie jest to nowoczesna AI, tylko technologia znana od dwóch dekad" - wiesz co to jest technologia ? tego nie wie nawet 99% polskich profesorów więc dlaczego nie są wywaleni z pracy na uczelni za brak kompetencji ? pisowskie państwo się nie sprawdza. wejdź sobie na wikipedię na hasło technologia a następnie przejdź do komentarzy (kliknij "dyskusja" na wikipedii). jest tam nawet wyjaśnione dlaczego przetwarzania informacji nie wolno zaliczać do technologii (bo wtedy ekonomię trzeba był było zaliczyć do dziedzin technologii bo ekonomia przetwarza informacje. jeśli ekonomia byłaby uznana za naukę technologiczną to każdy kto ma 5 letnie studia musiałby być magistrem INŻYNIEREM ekonomistą). czekam aż chatgpt zastąpi dziennikarzy i polskich profesorów. polscy rektorzy łamią prawo bo nie wywalają z uczelni niekompetentnych profesorów. chyba że polscy rektorzy nie znają prawa dla uczelni ? nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania