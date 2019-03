Boeing podjął ważną decyzję ws. systemów 737 MAX

Producent podkreśla, że od kilku miesięcy pracuje nad ulepszeniem oprogramowania systemu stabilizacji i kontroli lotu. We wszystkich maszynach 737 MAX 8 i MAX 9 ma się pojawić maksymalnie w ciągu 10 dni - ustaliła agencja Reuters, która powołuje się na źródła zbliżone do Boeinga.

Jak informuje agencja Reuters, oba przybadki były podobne, co sugeruje, że przyczyną obydwu katastrof mógł być ten sam element oprogramowania. Zmiany zostaną wprowadzone po zaleceniach amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

Do czasu zmiany oprogramowania loty wszystkimi boeingami 737 MAX zostały zawieszone. Producent dotąd dostarczył ok. 370 maszyn 737 MAX 8 i MAX 9. Jednak ma zamówienia na ok. 5 tys. kolejnych.