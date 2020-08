Bon turystyczny. Prawie 109 tys. aktywnych kodów

Wczoraj do godz. 13 blisko 58 tys. uprawnionych aktywowało bony o łącznej wartości ponad 50 mln zł.

Wiele osób już dokonuje płatności bonami. Jak podaje ZUS, do niedzielnego poranka wykonano 1,2 tys. płatności na łączną kwotę ponad 977 tys. zł.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł.

Jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden bon, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci. Zatem jeśli ktoś ma na przykład troje dzieci, to otrzyma bon w wysokości 1500 zł. Będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu. O najważniejszych zasadach dotyczących bonu turystycznego piszemy tu.