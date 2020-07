Bon turystyczny rusza. Wszystko, co trzeba wiedzieć o programie

Już niedługo rodzice zaczną dostawać sms-em 16-cyfrowy numer, który wymienią na warte 500 zł usługi turystyczne. To właśnie bon turystyczny, którego wprowadzenie w kwietniu, gdy stało się jasne, że koronawirus może zmieść wiele firm w branży turystycznej, zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W międzyczasie kilkukrotnie zmieniała się koncepcja pomocy. Dość szybko okazało się na przykład, że nie będzie ona skierowana do wszystkich pracujących (jak początkowo zapowiadano), a jedynie tych, którzy wychowują dzieci. Teraz już jednak wszystko jest jasne.

Wyjaśniamy, co zrobić, by wart 500 zł sms dostać i co zrobić, kiedy już przyjdzie.

Bon turystyczny 500 plus – dla kogo

Bon turystyczny w wysokości 500 zł będzie przysługiwał na dzieci i młodzież do 18. roku życia. Tysiąc złotych jednorazowego wsparcia otrzymają natomiast osoby niepełnosprawne do 26. roku życia. Takie szczególne potraktowanie tej grupy wynika, z tego, że w podróży musi towarzyszyć im ktoś bliski.

Co ważne, nie na każdego 18-latka rząd da pieniądze. Wszystko zależy, kiedy obchodzi on urodziny. Jeśli przed datą wejścia w życie ustawy, czyli do 18 lipca, to skorzysta z bonu. Jeśli zaś świętował choćby dzień później, to niestety, ale wakacyjne 500 plus już się nie należy.

Za to z bonu skorzystają dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat. Jeśli rodzic uzyska prawo do świadczenia wychowawczego do 31 grudnia 2021 roku, to również będzie mu przysługiwało świadczenie w formie bonu.

Bony ważne do marca 2022 roku

Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu. Z wykorzystaniem bonu nie trzeba się spieszyć, bo będzie można go spożytkować aż do 31 marca 2022 r.

Jeśli dana osoba ma więcej niż jedno dziecko, to otrzyma jeden bon, którego wartość będzie odpowiadać liczbie dzieci. Zatem jeśli ktoś ma na przykład troje dzieci, to otrzyma bon w wysokości 1500 zł. Będzie mógł nim zapłacić raz albo kilka razy do wyczerpania kwoty bonu.

Jak dostać bon turystyczny?

Wyjaśnijmy: nie składamy żadnego wniosku o bon turystyczny. Bon należy jedynie aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), a więc tej samej, za pomocą której rodzice wnioskują o comiesięczne świadczenie 500+.

W górnym menu wybieramy zakładkę "Ogólny" i przechodzimy do zakładki "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon zostanie aktywowany po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Po dokonaniu rejestracji na numer telefonu komórkowego dostaniemy 16-cyfrowy kod - i to właśnie będzie bon.

Bon turystyczny wesprze nielicznych. "Zyskają najtańsi"

Można z niego skorzystać od razu, ale nie można go wymienić na gotówkę!

Bonu nie trzeba wykorzystywać całości "na raz". Będzie można nim pokryć płatności na mniejsze kwoty. Aktualny stan środków można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: wybieramy z górnego menu zakładkę "Ogólny" i przechodzimy do zakładki "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon".

Na co można przeznaczyć bon?

Od samego początku bon był pomyślany jako wsparcie z jednej strony dla rodzin z dziećmi, z drugiej – rodzimej branży turystycznej. Stąd przeznaczymy go wyłącznie na wypoczynek w kraju.

Firmy zaliczające się do grona przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne same decydują, czy chcą, by klienci dokonywali zapłaty bonem. Jeśli tak, muszą się zarejestrować w systemie prowadzonym przez ZUS.

- Do programu mogą przystąpić jedynie legalne firmy. Dzięki Polskiemu Bonowi Turystycznemu pośrednio zmniejszy się szara strefa w branży turystycznej. POT opublikuje listę przedsiębiorców, którzy dołączyli do programu, na stronie bonturystyczny.gov.pl. Od 1 sierpnia platforma będzie aktywna dla beneficjentów bonu - powiedział Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bonem będziemy mogli płacić m.in. za noclegi w hotelach, za wynajem kwater w ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych. Środki te będą mogły być też wykorzystane przy opłacaniu kolonii, obozów harcerskich, sportowych czy rekreacyjnych dla dzieci.

Nie zapłacimy nim natomiast w sklepie turystycznym, w którym będziemy kupować potrzebny na wyjazd sprzęt ani za benzynę. Zapomnijmy też o zapłacie bonem za lody czy obiad.

Nie zapłacimy bonem również za bilet do parku rozrywki, ZOO czy na basen. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy atrakcje te są powiązane z noclegiem, czyli na przykład znajdują się w programie kolonii.

Przedsiębiorcy mogą się dopisywać do bazy do końca obowiązywania programu, tj. do marca 2022 r. Oznacza to, że być może nie od razu znajdziemy w bazie interesujący nas obiekt. Niewykluczone jednak, że z czasem się tam pojawi.

Zagranica odpada

Jak już wspomnieliśmy, bon można przeznaczyć na opłacenie wypoczynku w Polsce. A co jeśli w ramach zorganizowanego wyjazdu jest jakiś "element zagraniczny"? Przykładowo, rodzina wykupuje wycieczkę do Karpacza, a w programie jest również jednodniowa wycieczka do Pragi?

"Ustawa wymaga, aby usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne były świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc dana impreza zawiera w sobie element zagraniczny, to nie może zostać sfinansowana za pomocą bonu" - czytamy na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. "Brak prawa do bonu". Do kogo się odwołać?

Jeśli rodzic jest przekonany, że jego dziecko powinno dostać wakacyjne 500+, a system odmawia rejestracji, należy sprawę zgłosić Polskiej Organizacji Turystycznej. Jeśli rodzic nie zgodzi się z decyzją odmowną POT, może złożyć odwołanie do ministra rozwoju.

Czy ktoś skontroluje, na co został przeznaczony bon?

Pomijając to, że rodziny nie będą miały dużej dowolności co do tego, w jaki sposób wydać pieniądze, nikt nie będzie kontrolował, czy aby na pewno skorzystały z niego wyłącznie dzieci. Wprawdzie w ustawie czytamy, że "osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze", ale nie należy traktować tego dosłownie.

Przykładowo, jeśli w wybranym hotelu dzieci nocują bezpłatnie, to rodzice mogą za pomocą bonu sfinansować własny pobyt.

