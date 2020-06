Emilewicz: Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać 6,5 mln osób

"Jest to pierwsze w takiej skali narzędzie celowane do jednego sektora. Mówimy o ponad 3,5 mld zł, który trafi do branży turystycznej, turystyki krajowej. Według naszych szacunków, skorzysta kilkadziesiąt tysięcy podmiotów [...] Nie mniej istotny segment, którzy skorzysta z bonu to, oczywiście, gospodarstwa domowe, w tym przede wszystkim rodziny. Bezpośrednich beneficjentów mamy 6,5 mln - bo tyle dzieci w wieku do 18 lat" - powiedziała Emilewicz na konferencji prasowej.