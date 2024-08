Boom na klimatyzację. Tak rośnie zużycie energii

Emeryt 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale naród wydelikatniał. 30*C to już dramat. UPAŁ, nie da się żyć. Mam ponad 70 lat i dla mnie 30*C to po prostu ciepło, powyżej 35-37*C to gorąco. Upał zaczyna się dla mnie powyżej 40*C, a w Polsce jeszcze go nie doświadczyłem.