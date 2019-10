gospodarka oprac. Witold Ziomek 27 minut temu

Brexit. Macron blokuje decyzję o opóźnieniu

Choć UE zgadza się na przesunięcie Brexitu, trwa spór o to ile czasu dać Wielkiej Brytanii. Francja chce, by opóźnienie było jak najkrótsze i nie zgadza się na odroczenie do 31 stycznia.

