Brytyjczycy mówią "dość" w wyborach. "Wielu rodzin nie stać na życie"

Jak podkreślał korespondent PAP w Londynie Bartłomiej Niedziński, to oznaczałoby, że mandat poselski straci 16 z 26 członków gabinetu Rishiego Sunaka. Do Izby Gmin może nie wejść szef resortu finansów Jeremy Hunt. "Byłby to pierwszy przypadek w historii, by urzędujący minister finansów nie dostał się do parlamentu" - wskazał Niedziński. To samo może spotkać Sunaka.