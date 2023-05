Brytyjczycy już płaczą za Unią. Większość chciałaby wrócić do Wspólnoty

Topnieje liczba zwolenników brexitu wśród Brytyjczyków

W ramach ankiety Omnisis think-thank Europe Elects zapytał Brytyjczyków o to, czy woleliby dziś powrócić Unii, czy też raczej trzymać się od niej z daleka. W sondażu przeprowadzonym w dniach 4-5 maja wzięło udział 1355 respondentów, a ich odpowiedź nie pozostawia wątpliwości: większość chciałaby znów być członkami Wspólnoty.

Gospodarka brytyjska odczuła brexit

Skutki brexitu mocno zresztą odczuła cała brytyjska gospodarka. Gdyby Zjednoczone Królestwo pozostało w Unii, to jego PKB byłoby wyższe o 33 miliardy funtów, czyli aż o 5,5 proc. – wskazali eksperci z londyńskiego think tanku Centre for European Reform.