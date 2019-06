Budowa zakopianki. We wtorek próby obciążeniowe na najwyższej drodze w Polsce

We wtorek odbędą się próby obciążeniowe na najwyżej położonej drodze w Polsce – ogłasza wykonawca. Przybliża nas to coraz do szybszego przejazdu z Krakowa do Zakopanego.

