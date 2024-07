Burza po słowach minister. Porównała ZUS do piramidy finansowej

Minister wypowiedziała się ws. ZUS-u

- To bardzo zła wypowiedź, podważająca zaufanie do systemu emerytalnego. Można mieć uwagi co do standingu finansowego ZUS-u, chociaż w mojej ocenie on jest dobry i wypłata emerytur czy rent nie jest zagrożona. I ta wypowiedź źle buduje przyszłość tej instytucji - mówił w programie "EKG" w TOK FM wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Arkadiusz Pączka.