Były marszałek świętokrzyski ukarany za naruszenie dyscyplinę finansów publicznych. Zapłaci 413 zł

W całej sprawie chodziło o naruszenia przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Świętokrzyski UW nie przekazał nam jednak informacji, jakich konkretnie wydatków to dotyczyło.

To ona dopatrzyła się nieprawidłowości w sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych samorządu za od początku 2016 do końca września 2016 r. Co wyrok oznacza dla eurodeputowanego z PSL?