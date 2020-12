Były szef PKP na wojennej ścieżce. "Nie odpuszczę"

Karnowski przyszedł do PKP w 2012 r. Wcześniej nie miał styczności z koleją, za to legitymował się sporym doświadczeniem na rynku kapitałowym. To, co mogło przemawiać na jego korzyść, niekoniecznie było w smak kolejarzom. Prezes razem ze ściągniętymi przez niego z rynku menedżerami szybko dorobili się przezwiska "bankomatów".

Niechęci do władz PKP nigdy nie krył ówczesny poseł PiS i wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Andrzej Adamczyk. Po trzech latach i wygranych przez PiS wyborach to właśnie Adamczyk objął tekę ministra transportu. I zaczął wprowadzać własne porządki.

"Nie odpuszczę”

- To nie jest tak, że nieudzielenie mi absolutorium było tylko wyrażeniem opinii ministra. To bardzo utrudnia zawodowe życie – mówi Karnowski w rozmowie z money.pl. – W momencie, gdy to się stało, byłem przewodniczącym Komitetu Audytu i członkiem rady nadzorczej banku HSBC w Polsce. Byłem jedynym Polakiem w tym gronie. I kosztowało mnie wiele trudu, wiele wysiłku, by wytłumaczyć moim kolegom Brytyjczykom, że to jest zwykła polityczna szykana – dodaje.