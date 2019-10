Cashy dostało 4 mln zł na rozwój. Ma być taniej i szybciej dla przedsiębiorców

Czym jest Cashy? To platforma dla przedsiębiorców, służąca do rozliczania faktur między sprzedającymi i kupującymi. Za szybszą spłatę oferuje rabaty.

"Przeszliśmy tradycyjną drogę od korposzczurów do startupowców. Pracując z dużymi klientami, zauważyliśmy, że jest luka w łańcuchu dostaw. Duzi kupujący, mając silniejszą pozycję niż ich dostawcy, mogliby ze środków własnych spłacać przed terminem faktury, poprawiając płynność dostawców i zarabiając na uzyskanym rabacie. Do tej pory takie rozliczenia zdarzały się sporadycznie i wymagały faktury korekty. My chcemy upowszechnić rozliczenia za pomocą skonta - tak popularne np. w Niemczech - i cały proces przenieść na platformę, żeby wyeliminować papier i poprawić przepływ informacji" - tak przedstawiają samych siebie.

- Firmy potrzebują rozwiązań usprawniających obsługę łańcucha dostaw, szczególnie, gdy zatory płatnicze są jednym z głównych hamulców rozwoju gospodarki. W Polsce jest blisko 300 mld wolnych środków zamrożonych na lokatach przedsiębiorstw, a średnie terminy płatności faktur przekraczają 30 dni. Co więcej, to opóźnienia płatności były bezpośrednią przyczyną ok. 40% przypadków upadłości firm w 2018 roku. Biorąc pod uwagę te fakty, w naszej ocenie, małe przedsiębiorstwa potrzebują alternatyw do drogich usług takich jak mikrofaktoring, czy pożyczek "chwilówek". Cashy zaspokaja tę potrzebę, ponieważ oferuje tańsze i elastyczne finansowanie pochodzące z nadwyżek finansowych ich większych kontrahentów – mówi Jakub Wrede, CEO Cashy.