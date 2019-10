CBOS: Mniej skarg na pracodawców

Za to co 7 badany skarży się na nieodpowiednio opłacaną pracę w nadgodzinach. Problem dotyczy zwłaszcza sektora publicznego, w tym pielęgniarek i policjantów.

Wielu pracowników skarży się za to na ograniczenia swobody zrzeszania się w związki zawodowe. Co czwarty pracownik przyznał, że takiej swobody nie ma. 22 proc. badanych odmówiło odpowiedzi na to pytanie.