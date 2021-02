Celnicy ujawnili przemyt włosów. To już kolejny taki przypadek na granicy z Ukrainą

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, kontrabanda została znaleziona podczas szczegółowej kontroli podczas odprawy przy wjeździe do Polski.

36-latek nie zgłosił do kontroli przewożonego towaru, nie uiścił także wymaganych należności przywozowych.

Jak się okazało, to nie pierwsza w tym roku próba przemytu włosów na polsko-ukraińskiej granicy. W styczniu funkcjonariusze KAS z Medyki przyłapali na przemycie 5 kg włosów 47-letniego Ukraińca.

Jak bardzo cenny towar szmuglowali obaj przemytnicy? Za włosy o długości ponad 60 cm można dostać nawet 8 tys. zł za kilogram. Za długości ok. 30 cm od 400 do 1000 zł. Krótsze nie są już tak wartościowe, bo są jedynie wykorzystywane do robienia dredów, a nie przedłużania włosów klientek salonów fryzjerskich.