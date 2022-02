Ceny gazu górę, a PGNiG wyklucza nową umowę z Gazpromem. "To ryzykowna strategia"

"Nie będzie nowej umowy z Gazpromem"

W tym czasie PGNiG zapewnia, że wyklucza podpisanie nowej umowy z Rosjanami. - Nie planujemy zawierania długoterminowego kontraktu z Gazpromem - zapowiedział wczoraj prezes PGNiG Paweł Majewski. - Widać wyraźnie, jak bardzo Rosjanie nalegają, prą do tego, żebyśmy podpisali nowy kontrakt długoterminowy w miejsce kontraktu jamalskiego. Zresztą, żeby nie tylko Polska to zrobiła. Takie same dążenia widać wobec innych krajów Unii Europejskiej - dodał.

Kontrakt jamalski został podpisany w 1996 roku i od tego czasu był kilkukrotnie zmieniany i aneksowany. Przewiduje on dostawy około 10 mld m sześc. gazu rocznie. PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie.

Gaz z Rosji. Czy możemy się bez niego obejść?

- Policzyłabym dostępną ilość gazu z dostępnych źródeł, sumując wszystkie elementy. Na dzisiaj jest to gazoport, terminal łotewski, jest gaz z Niemiec w trybie rewersu oraz to, co możemy pozyskać z krajów Europy Zachodniej i wydobycie krajowe. Baltic Pipe jeszcze nie ma, a i tak trzeba będzie zakontraktować gaz do przesyłu. Na ten moment to się po prostu do tych 20 mld m sześc. nie sumuje - mówi była prezes PGNiG w rozmowie z Money.pl.