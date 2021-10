Ceny nawozów oszalały. Wiceminister: udało się wyhamować podwyżki

robol bez dop... 35 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

POLSKA WIEŚ to jest to ZNIKOMY PROCENT elektoratu PiS-u. Elektorat PiS-u to są to POSIADACZE ZIEMI którzy biorą dopłaty do hektarów a więc UGOROWE które płaci UNIA, a które jest przepijane pod GS-ami. Jak UNIA zatrzyma wypłatę UGOROWEGO to POSIADACZE ZIEMI w Polsce zrobią taką rozróbe że członków PiS-u to trzeba będzie szukać ZA URALEM. Z tej strony Uralu to żaden PiS-owiec się nie uchowa bo POSIADACZ ZIEMI znajdzie takiego i ubije jak ostaniego psa jako że jest spragniony i dopusci się najgorszego łajdactwa. POSIADACZE ZIEMI to sa ci którzy hektary dostali po parcelacji pańskich majątków przez PKWN po wojnie . Ziemie leżą ugorem a oni po to trzymają hektary aby brać DOPŁATY DO HEKTARÓW z UNI które przepijają pod GS-ami. Majątki ziemskie które wartają MILIONY leżą ugorem a oni są biedni i im się należy. Ciekawe że za komuny nie było ugorów a nawet nieużytki były spasane. Wtedy wszystko się opłacało. Gdyby nie było DOPŁAT z UNI to by wyciągnęli z pokrzyw zardzewiałe pługi i zaprzęgli by tesciową aby orać te dzisiejsze ugory.