Ceny produktów rolnych niższe niż przed rokiem. Wyjątkiem trzoda chlewna

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w kwietniu zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,1 proc.), jak i w porównaniu z kwietniem 2019 (o 3,6 proc.) - wynika z najnowszych statystyk GUS.

Jak wygląda to w zależności od rodzaju produktu? Z miesiąca na miesiąc wzrosły ceny skupu zbóż. Niższe były za to ceny ziemniaków, żywca rzeźnego i mleka.

Różnie kształtowały się ceny kilograma żywca. W przypadku wołowiny było to 6,12 zł, czyli o 5,6 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie wieprzowina zdrożała o 6,4 proc. do 6,08 zł, a drób staniał o prawie 14 proc. do 3,34 zł.