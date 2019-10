Ceny ropy w górę. Eksplozja na irańskim tankowcu

Według irańskiego koncernu naftowego NIOC tankowiec został trafiony dwiema rakietami z saudyjskiego wybrzeża. W rezultacie ropa WTI na NYMEX drożeje o 1,72 proc . do 54,47 dolarów za baryłkę, a Brent na ICE zyskuje 1,88 proc. do 60,21 dolarów za baryłkę – informuje PAP.

W momencie eksplozji tankowiec, należący do irańskiej spółki naftowej NIOC, znajdował się ok. 60 mil morskich (ok. 100 km) od saudyjskiego portu Dżudda.