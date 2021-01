Chcą zakazu przekazywania ziem Kościołowi. Projekt już w Sejmie

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek złożył w Sejmie projekt, który zakłada, że państwo nie będzie mogło przekazywać już ziem Kościołowi w ramach rekompensat. Poseł Śmiszek na konferencji w Sejmie zaprezentował projekt nowelizacji ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

- W latach 1992-2019 Kościół otrzymał już 76 tys. hektarów. To wszystko warte jest po cenach rynkowych 3,5 mld zł - ocenił. Jak dodał, propozycja Lewicy wykreśla art. 70a z ustawy.

Jego zdaniem, nie może być tak, że przepis, który miał na celu zrekompensowanie utraconych ziem, dziś stał się podstawą do spekulacji, do bogacenia się, do przemieniania Kościoła katolickiego w biuro nieruchomości.